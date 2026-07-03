Nathaniel Brown es el nuevo fichaje de Bayern Munich para la próxima temporada

Redacción FOX Deportes

Bayern Munich confirmó el fichaje del defensa internacional Nathaniel Brown, de 23 años, procedente del Eintracht Frankfurt, con un contrato que lo vinculará al vigente campeón de la Bundesliga hasta el 30 de junio de 2031, según anunció el club.

"El FC Bayern es uno de los mejores clubes del mundo. Tener la oportunidad de jugar aquí significa muchísimo para mí y me llena de orgullo", dijo Brown en un comunicado del club, al destacar que el hecho de que sea de Baviera "hace que este paso sea todavía más especial".

Según el consejero delegado del club bávaro, Jan-Christian Dreesen, el jugador reúne "un perfil muy demandado en el fútbol actual" gracias a su velocidad y dinamismo, al tiempo que destacó que su incorporación responde también a la apuesta de Bayern por captar a los mejores jóvenes talentos alemanes.

Tras jugar 14 encuentros con la Selección Alemana Sub-21, debutó con la absoluta en octubre de 2025. Desde entonces suma ocho internacionalidades y anotó su primer gol con la ‘Mannschaft’ en la victoria por 7-1 frente a Curazao.