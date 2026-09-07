Marc-André ter Stegen será titular con la Selección Alemana

Oscar Sandoval

Con la derrota de Alemania ante Paraguay en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 terminó la era de Manuel Neuer bajo los tres postes de la ‘Mannschaft’ y el camino quedó libre para Marc-André ter Stegen, quien sería el nuevo titular.

Jürgen Klopp se estrenará al frente de la Selección Alemana frente a Países Bajos y poco a poco comienza a tomar decisiones sobre el equipo. Una de las primeras sería definir al nuevo dueño de la portería, una batalla que ganaría el exjugador del Barcelona.

El diario alemán Bild señala que Ter Stegen será el ‘1’ y tomará el relevo de Neuer. El guardameta del Ajax cuenta con experiencia internacional después de acumular 44 partidos con la ‘Mannschaft’, aunque nunca ha disputado una Eurocopa ni una Copa del Mundo.

El técnico dará a conocer su primera convocatoria el 17 de septiembre y, de acuerdo con la prensa alemana, podría incluir a más de 23 jugadores. La intención de Klopp sería observar a quienes considera los mejores futbolistas de Alemania, por lo que la lista podría alcanzar hasta 35 convocados.