Manuel Neuer se perderá la última jornada del 2025 en la Bundesliga

Oscar Sandoval

Bayern Munich no podrá contra con Manuel Neuer en el próximo partido de la Bundesliga ante Heidenheim, será el último compromiso en el futbol alemán antes del parón invernal y un desgarre en el muslo derecho apartará al portero de la última jornada del 2025.

Manuel Neuer has suffered a fibre muscle tear.



Wishing you a speedy recovery, Manu! 🍀 pic.twitter.com/2K6WIj6eUB — FC Bayern (@FCBayernEN) December 15, 2025

Bayern confirmó que Neuer sufrió “una rotura de fibras” y deseó “pronta recuperación” al guardameta quien realizó diferentes pruebas médicas este lunes para conocer el alcance de la lesión.

La agencia EFE señala que “no está claro” cuando volverá a estar disponible el portero de 39 años, aunque el parón en el futbol alemán jugará a su favor.

Neuer trabajará con la mente puesta en el 11 de enero que será el día que el conjunto ‘Bávaro’ vuelva a la actividad enfrentando a Wolfsburg.