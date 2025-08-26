Lucas Vázquez es la nueva estrella de Bayer Leverkusen

Oscar Sandoval

Bayer Leverkusen anunció el fichaje de Lucas Vázquez quien continuará su carrera en la Bundesliga luego de su paso por Espanyol y Real Madrid en donde se convirtió en un histórico, el español de 34 años firmó un contrato por las próximas dos temporadas.

Lucas Vazquez signs with Bayer 04 until 2027! ⚫️🔴#VamosVazquez pic.twitter.com/FXMawplSeM — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) August 26, 2025

Lucas Vázquez tardó en analizar y decidir su siguiente equipo, ofertas no le faltaron luego de terminar contrato con el conjunto ‘Merengue’ y estar disponible en el mercado como agente libre, pero las referencias de Dani Carvajal y Xabi Alonso jugaron a favor de Leverkusen.

El futbolista debutará en la Bundesliga como refuerzo de lujo para Erik ten Hag, ya que puede jugar en la posición que dejó vacante Jeremie Frimpong con su marcha a Liverpool y en la que el brasileño Arthur quedó exhibido contra Hoffenheim.

El canterano de Real Madrid portará el dorsal ‘21’ y comenzará a trabajar con el grupo a partir de este miércoles, sería difícil que llegue a la cita del próximo sábado ante Werder Bremen, sin embargo, tampoco estaría descartado.