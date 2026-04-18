Los números casi perfectos del Bayern Munich, campeón oficial de la Bundesliga

EFE

El dominio de la Bundesliga del Bayern Múnich ha sido tan abrumador que no se ha movido del liderato de la clasificación en ninguna de las 30 jornadas disputadas hasta la culminación del título con su victoria de este domingo contra el Stuttgart en su estadio.



Ha sido el líder desde la primera cita, el pasado 28 de agosto, cuando empezó con un triunfo apabullante por 6-0 contra el Leipzig, hoy el tercero de la clasificación, con tres goles de Harry Kane, dos de Michael Olise y uno de Luis Díaz, tres en la primera parte y otros tres en la segunda. El Bayern Munich es (otra vez) el dueño absoluto de la Bundesliga

Y lo será hasta la trigésimo cuarta y última (le quedan cuatro encuentros en esta competición contra Mainz, Heidenheim, Wolfsburgo y Colonia, por ese orden), después de haber sumado 79 de los 90 puntos en juego, con 25 victorias, cuatro empates y una sola derrota en las treinta jornadas que ha necesitado para solventar de forma matemática su previsible título.



Ni siquiera la reacción del Borussia Dortmund ha sido capaz de poner en duda al conjunto bávaro, cuyo comienzo ya fue imparable, con nueve victorias sucesivas en las primeras nueve citas, para abrir una brecha que ya nadie ha logrado subsanar, siempre al frente de la clasificación el grupo dirigido por Vincent Kompany.

Herzlichen Glückwunsch an den @FCBayern zur Deutschen #Meisterschaft 2026 🏆 👏



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Su única derrota fue el 24 de enero pasado por 1-2 frente al Augsburgo en el Allianz Arena, cuando los goles de Arthur Chaves y Han-Noah Massengo levantaron el 1-0 con el Hiroki Ito había dado ventaja a un Bayern que encajó los dos goles en los últimos 20 minutos del choque. No había perdido antes ni lo ha hecho después. Solo ha tropezado con cuatro empates más: a dos con el Mainz, con el Unión Berlín y con el Hamburgo y a uno con el Bayer Leverkusen.



En diez de sus partidos sostuvo su marco a cero, pero, sobre todo, en ninguno de los treinta encuentros ligueros se ha quedado sin batir la portería contraria, con tres o más goles en 24 de eso duelos, con el 8-1 al Wolfsburgo del 11 de enero pasado como la victoria más amplia de la esta Bundesliga, por encima del 6-0 al Leipzig inicial.



Sus 109 goles a favor son un récord de la competición para el Bayern Múnich, que sumó trece de sus 25 victorias en el Allianz Arena y otras doce como visitante.