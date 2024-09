Heidenheim podría perder más que el liderato en la Bundesliga

Déjà-vu in Dortmund!? Auch in dieser Saison sind wir wieder am 3. Spieltag zum Freitagabend-Flutlichtspiel (13. September, 20:30 Uhr) beim BVB zu Gast. ✨ Hier geht's zur Gegnervorstellung 👇



🔴🔵 #NurDerFCH #BVBFCH