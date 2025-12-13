Freiburg sacó provecho ante Borussia Dortmund en la Bundesliga

Redacción FOX Deportes

Mermado por la expulsión de Jobe Bellingham al inicio de la segunda parte, Borussia Dortmund no aguantó el peso del partido sin el mediocampista y cedió dos puntos en la Bundesliga tras empatar en su visita a Freiburg.

El equipo de Niko Kovac alcanzó el descanso con ventaja en el marcador gracias a un gol de Ramy Bensebaini y parecía encaminarse con solvencia hacia su tercera victoria consecutiva. No obstante, una jugada absurda en los primeros compases de la segunda mitad alteró por completo el desarrollo del partido.

Los protagonistas fueron el guardameta Gregor Kobel y el mismo Belllingham. Sobre todo el primero, que a los 53 minutos se sacó de la manga un pase arriesgadísimo dirigido hacia el jugador británico cuando era el último jugador.

Por el camino se cruzó Philipp Treu, que llegó antes a la pelota, y Bellingham derribó al jugador del Friburgo. Al instante fue expulsado con roja directa.

El acoso del Friburgo fue total y quien primero acarició el empate fue Yuito Suzuki, que estrelló un disparo contra el poste en el minuto 73; y la ocasión del jugador japonés precedió al que sí fue el acierto del Friburgo, que llegó a través de un remate espectacular de volea a la media vuelta de Lucas Holer.

Pudo ser peor para Dortmund porque Igor Matanovic, casi al final, dio de nuevo en la diana. Sin embargo, el VAR avisó al árbitro Felix Zwayer y el tanto fue anulado por fuera de juego. El equipo de Kovac respiró, se conformó con un punto y si el Bayern gana ante Mainz podría terminar a once unidades del líder.