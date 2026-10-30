Empate de locura en ‘Der Klassiker’ y la Bundesliga sigue abierta

Oscar Sandoval

Bayern Munich y Borussia Dortmund protagonizaron un ‘Der Klassiker’ lleno de emociones que terminó 2-2 y dejó abierta la pelea por el liderato de la Bundesliga. El conjunto ‘Bávaro’ estuvo a punto de quedarse con los tres puntos, pero Fábio Silva apareció al minuto 89 para rescatar el empate y mantener a ambos equipos igualados en la cima del futbol alemán.

Der Klassiker ends in a draw ⚖️ pic.twitter.com/OCRBnH8ZEn — FC Bayern (@FCBayernEN) October 31, 2026

Borussia Dortmund llegó a cinco partidos sin vencer al Bayern Munich y tendrá que esperar hasta la segunda vuelta para intentar romper la racha. Los visitantes compitieron de tú a tú durante la primera mitad y pusieron a prueba a Jonas Urbig, quien respondió cuando su equipo más lo necesitaba.

Michael Olise estuvo cerca de abrir el marcador al minuto 10, pero su disparo se estrelló en el poste. Dortmund respondió bajando el ritmo del encuentro y apostando por posesiones largas para controlar el partido, aunque Bayern mantuvo la presión en busca del primer gol.

Urbig apareció al minuto 22 con una gran atajada ante un disparo de Jobe Bellingham para mantener el empate. El conjunto ‘Bávaro’ no encontraba su mejor versión, pero le bastó un destello de calidad para romper la igualdad y Konrad Laimer apareció al 38 para marcar el 1-0 dándole la ventaja al campeón antes del descanso.

Twice we fought back, and twice we found a way. A deserved point! ? pic.twitter.com/A5fFiILZgW — Borussia Dortmund (@BlackYellow) October 31, 2026

Borussia Dortmund reaccionó y consiguió el empate al minuto 60, pero la alegría le duró apenas seis minutos. Dayot Upamecano apareció al 66 para devolverle la ventaja al Bayern y parecía encaminar la victoria. Sin embargo, Dortmund todavía tenía una última carta y Fábio Silva, quien ingresó de cambio al 76, terminó por cambiar la historia del clásico.

El portugués apareció dentro del área al minuto 89 y definió con un disparo cruzado para vencer a Urbig y silenciar al Bayern Munich. El gol rescató un punto que parecía perdido y evitó que los ‘Bávaros’ se escaparan en la clasificación, mientras que Dortmund mantuvo viva su pelea por el liderato y dejó claro que la batalla por la Bundesliga está lejos de terminar.