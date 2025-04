¿Del futbol al football?, Harry Kane lo quiere intentar

Hiram Marín

Ha sido tanta la fascinación de Kane por el futbol americano, que uno de sus sueños cuando termine su carrera en el futbol es intentarlo en la NFL, pues sabe que cuenta con los recursos necesarios para jugar como pateador de goles de campo.

"Siento que aún me quedan muchos años para retirarme del futbol y buscar quedarme en el futbol americano. Pero cuando lo haga, definitivamente quiero explorar la posibilidad de ser pateador. Sé que será un trabajo duro. No espero simplemente a patear goles de campo", dijo el seleccionado inglés en entrevista con la revista Goal.

Kane sabe que no es sencillo, pues son pocos los que llegan a la NFL, sin embargo, él cree que podría lograrlo y no quitó el dedo del renglón, ha cumplido con muchos de sus sueños y este sería uno más.

"Requeriría mucha práctica. Pero sí, es algo que me encantaría. Llevo siguiendo la NFL unos 10 años y me encanta, así que me encantaría intentarlo"