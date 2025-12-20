¿Cuándo vuelva la actividad en la Bundesliga?

Oscar Sandoval

El clima en territorio alemán durante el invierno suele ser uno de los más extremos en Europa, las temperaturas pueden alcanzar hasta los -20 grados bajo cero y las nevadas no se hacen esperar, es imposible jugar en esas condiciones y es por eso que la Bundesliga cada temporada realiza un parón invernal.

La última jornada del 2025 se disputó este fin y Bayern Munich cerró la actividad venciendo a Heidenheim para irse invicto a la pausa con 13 victorias, dos empates y como líder con nueve puntos de ventaja sobre Borussia Dortmund.

Los futbolistas romperán filas para las fiestas navideñas y volverán al trabajo en los primeros días del 2026 porque el plan es que comiencen su puesta a punto la semana del cinco de enero.

La jornada 16 de la Bundesliga se disputará a partir del 9 de enero y serán Eintracht Frankfurt y Borussia Dortmund quienes abrirán el telón. Mientras que Bayern Munich pondrá el cerrojazo a la fecha ante Wolfsburg.