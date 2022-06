Cristiano Ronaldo, el sustituto perfecto de Robert Lewndowski

El Bayern Munich se aferra a la continuidad de Robert Lewandowski al menos por una temporada más a pesar de que el jugador ha fijado su postura. Sin embargo, el deseo de salir del goleador es tan fuerte, que el equipo bávaro trabaja en las últimas horas para encontrarle un sustituto.

Aunque la baraja es amplia, en las últimas horas se ha unido a ella la carta de Cristiano Ronaldo, el jugador del Manchester United, quien estaría buscando salir del club ante la poca actividad que ha tenido el equipo en el mercado de fichajes.

Cristiano no ve con buenos ojos el armado de la plantilla de cara a la temporada 2022-2023. De hecho los pocos movimientos le hacen pensar que el equipo no tendrá grandes contrataciones, escenario que le deja desprotegido en su deseo de sanar lasheridas que dejó la temporada pasada, donde no pudieron pelear por el título de Liga y mucho menos ser un animador importante en la UEFA Champions League.

De esta manera, el Bayern, que ha recibido una oferta de 35 millones de euros por Lewandowski de parte del Barcelona, estaría considerando el fichaje del capitán de la selección de Portugal, quien desea encontrar un equipo que le permita llegar en su mejor versión física y futbolística al próximo Mundial de Qatar 2022.