Cátedra total: Bayern Munich arrolla al Union Berlín

Redacción FOX Deportes

El Bayern Munich aplastó 7-0 al Union Berlín durante la cuarta jornada de la Bundesliga. Los goles del conjunto bavaro fueron obra de Jamal Musiala al minuto 18, Harry Kane de penal al 39’ y al 54’, Michael Olise con un triplete memorable en los minutos 43’, 73’ y 76’, e Ismael Saibari al 70. Con esta victoria aplastante, el Bayern Munich se consolida en la parte alta de la clasificación, mientras que el Union Berlín queda profundamente golpeado en la tabla de posiciones.

⚽️? ¡GOLEADA DE LOCURA DE BAYERN MUNICH!



Los Bávaros le metieron siete goles a Union Berlín con un Hat Trick de Olise y un doblete de Harry Kane se lleva los tres puntos. #BundesligaEnFOX ? pic.twitter.com/6cZLDbqRwi — FOX (@somos_FOX) September 18, 2026

El encuentro comenzó con un dominio abrumador del cuadro local, que imprimió una alta intensidad en ataque desde el silbatazo inicial. Jamal Musiala abrió el marcador definiendo con precisión tras una gran jugada colectiva. Poco antes del descanso, un penal convertido por Harry Kane y un certero remate de Michael Olise sentenciaron un 3-0 contundente.

En el segundo tiempo, la aplanadora roja no redujo el ritmo y continuó asfixiando la salida de los visitantes. Harry Kane firmó su doblete recién iniciada la segunda mitad para ampliar la ventaja. Ismael Saibari se sumó a la fiesta goleadora tras ingresar desde el banquillo de suplentes.

?⚽️ ¡BAYERN NO TUVO PIEDAD!



Los Bávaros golearon 7-0 a Union Berlín, en un partido donde los visitantes no metieron ni las manos. ??



Harry Kane marcó un doblete y Olisse logró hacer su hat Trick. ?



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Finalmente, Michael Olise completó su brillante triplete con dos anotaciones casi consecutivas que sellaron el marcador definitivo. El Union Berlin jamás logró reaccionar ni generar peligro claro ante la portería defensiva local. La afición en las gradas celebró una jornada redonda que confirma el espectacular momento futbolístico del club.