Borussia Dortmund tomó distancia y acaricia la cima de la Bundesliga

El Borussia Dortmund aprovechó la derrota del Bayern Munich y firmó una victoria contundente, 3-0 ante el Union Berlin, con la que se colocó a ocho puntos del conjunto bávaro para volver a soñar con un título que todavía parece lejano.

La derrota del Bayern Munich 2-1 ante el Augsburgo dio una oportunidad inesperada a los hombres de Niko Kovac.

Antes del inicio de la decimonovena jornada, la distancia entre ambos era de once puntos, una suma prácticamente insalvable para que el Dortmund se postulase como candidato al título.

Sin embargo, la sorpresa del Allianz Arena dio alas al Dortmund. Aunque ocho puntos es una diferencia más que respetable, aún permite pensar en un milagro al que podían aferrarse los jugadores de un equipo que este curso han dejado escapar puntos en choques que perfectamente pudieron ganar.

Kovac prescindió de algunos nombres que hace apenas unos días perdieron 2-0 contra el Tottenham en la Champions League. Bensebaini, Yan Couto, Brandt y Adeyemi, se quedaron en el banquillo, mientras que Ryerson, Beier, Emre Can y Fábio Silva aparecieron en la alineación.

Con ese guion, el Dortmund, en la primera parte, hizo lo de casi siempre. Salió bien al partido, marcó pronto y después se desinfló, dio un paso atrás y convirtió su encuentro en un ejercicio de resistencia a la espera de que el reloj pasara cuanto antes.

Fue Guirassy quien provocó esa ventaja inicial. A los siete minutos, el atacante del Dortmund controló mal el balón al borde del área, no se rindió, se lanzó a por el esférico pese a la aparente ventaja de Ronnow.

Sin embargo, metió la puntera en el último momento y el portero del Unión Berlín le derribó con claridad dentro del área.

Emre Can, con un lanzamiento ajustado al palo, no falló el penal, adelantó al Dortmund en el marcador y el Unión Berlín, lejos de venirse abajo, hizo todo lo contrario.

Salvo una llegada peligrosa de Bellingham, el equipo de Kovac no hizo nada más y se encomendó a su guardameta. Kobel se empleó a fondo en dos cabezazos, uno de Leite y otro de Ilic, y dirigió a sus compañeros hacia el vestuario con una ventaja parcial.

El descanso sentó bien al Dortmund, que no bajo los brazos e intentó sentenciar rápido. Lo consiguió con un cabezazo de Schlotterberg a la salida de un córner que provocó Bellingham tras probar a Ronnow con un disparo desde el borde del área. Ese tanto de Schlotterberg, el 0-2 en el minuto 54, acabó con todo.

En esta ocasión, el Unión Berlín ya no pudo levantarse de la lona. El Dortmund, esta vez sí, administró bien su ventaja, controló el juego y Beier, con un derechazo cruzado en el 84, cerro un choque que permite al equipo de Kovac soñar con una pelea por el título aún muy complicada.