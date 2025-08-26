Borussia Dortmund también sacó provecho de los descartes de Chelsea

Oscar Sandoval

Chelsea estaba llamado a ser uno de los protagonistas en el mercado por su sobrecupo en la plantilla que le obligaba a tener una lista de figuras como transferibles, varios equipos se han beneficiado de eso y Borussia Dortmund no fue la excepción.

HE’S BACK! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🚨



Borussia Dortmund has completed the permanent signing of Carney Chukwuemeka from Chelsea FC on a contract running until June 30, 2030. ✍️ pic.twitter.com/aO5bDLrl6j — Borussia Dortmund (@BlackYellow) August 26, 2025

Borussia Dortmund confirmó este martes el fichaje de Carney Chukwuemeka hasta el 30 de junio del 2030, cinco temporadas, en un movimiento que le generará al conjunto londinense una cantidad de entre 20 y 25 millones de euros por un futbolista que no entraba en planes y tenía la etiqueta de venta.

Chukwuemeka jugó cedido la segunda parte de la campaña pasada en el equipo alemán con el que disputó 17 partidos en todas las competencias, incluido el Mundial de Clubes y era una pieza por la que la directiva trabajó a lo largo del verano.

El mediocampista de 21 años abandonó Stamford Bridge después de tres temporadas en las que no logró consolidarse, intentará hacerlo en Dortmund luego de comenzar su carrera Aston Villa.