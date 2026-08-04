Borussia Dortmund suma fichajes para pelear por la Bundesliga

Oscar Sandoval

Borussia Dortmund intentará, como cada temporada, competir con Bayern Munich por el título de la Bundesliga. Para lograrlo, la directiva considera prioritario reforzar la plantilla y ha apostado por rejuvenecer el equipo dirigido por Niko Kovac, quien todavía no da por cerrado el mercado de fichajes.

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Pure talent. ✨ pic.twitter.com/QE23oHJsP9 — Borussia Dortmund (@BlackYellow) August 4, 2026

En las oficinas del club se sigue trabajando en nuevas incorporaciones. Hasta ahora, el balance es de cuatro refuerzos con una inversión de 60.5 millones de euros y una estrategia clara: apostar por jóvenes talentos para la temporada 2026/27.

Justin Lerma, Kauã Prates, Joane Gadou y Konstantinos Karetsas, este último fichado por 30 millones de euros, son las operaciones realizadas hasta el momento. Todos llegan con la misión de pelear por un lugar en el equipo y elevar el nivel competitivo del conjunto alemán.

Dortmund continúa analizando opciones para reforzar el ataque y no considera cerrado el mercado de fichajes.