Borussia Dortmund pierde a Giannis Konstantelias por lesión

Redacción FOX Deportes

Giannis Konstantelias, uno de los grandes fichajes de Borussia Dortmund para esta temporada, sufrió una rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda y estará varios meses alejado de los terrenos de juego.

Some difficult news to finish out the week.



Giannis Konstantelias has suffered a torn cruciate ligament in his left knee and will be sidelined for several months.



The 23-year-old was forced off in the 52nd minute of his Bundesliga debut against Hamburg after going down… pic.twitter.com/0MlVdE4YN1 — Borussia Dortmund (@BlackYellow) August 30, 2026

El futbolista de 23 años llegó este verano a Dortmund procedente del PAOK Salónica y fue clave en la victoria de su equipo ante Hamburg, con una participación directa en el segundo tanto, con un tiro a puerta dentro del área que finalmente desvió un rival hacia su propia portería.

El griego, apuesta firme del Dortmund para la temporada, se torció la rodilla en un balón dividido al inicio de la segunda parte. Dejó el terreno por su propio pie, pero la dolencia tenía mala pinta. Fue sustituido por el austríaco Marcel Sabitzer.

54' | Oh no, Giannis is injured. Sabi replaces him. Hopefully, it’s nothing serious. ?



➡️ Sabitzer

⬅️ Konstantelias#BVBHSV 2-0 — Borussia Dortmund (@BlackYellow) August 29, 2026

Tras las pruebas a las que fue sometido este domingo, el club confirmó la gravedad de la lesión.

"Giannis Konstantelias sufrió una rotura del ligamento cruzado en su rodilla izquierda durante su debut en la Bundesliga contra el Hamburgo el sábado pasado y, por lo tanto, estará fuera varios meses. Toda la familia del BVB está contigo, Giannis. ¡Volverás más fuerte!", señaló la cuenta oficial del Dortmund.