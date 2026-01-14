Bayern Munich recuperó a Jamal Musiala quien volvió al 100

Redacción FOX Deportes

Jamal Musiala regresó este sábado a la actividad con Bayern Munich después de 196 días tras su impactante lesión del pasado 5 de julio de 2025 en los cuartos de final del Mundial de Clubes contra Paris Saint Germain y dio una asistencia en el triunfo ante RB Leipzig.

Great to see this man 𝗕𝗔𝗖𝗞! 🪄🥹 pic.twitter.com/I6nqYXz6sp — FC Bayern (@FCBayernEN) January 17, 2026

El futbolista, de 22 años e indiscutible en su selección, entró en el minuto 87 en sustitución de Serge Gnabry y un minuto después asistió para quinto gol de su equipo, anotado por Michael Olise.

Musiala se perdió un total de 27 partidos seguidos con su club por la fractura de peroné y dislocación de los ligamentos que sufrió en un choque con Gianluigi Donnarumma, entonces portero de PSG.

Bayern Munich reafirmó el liderato del conjunto ‘Bávaro’, con 50 puntos de 54 posibles y 11 de ventaja sobre Borussia Dortmund que es segundo lugar de la Bundesliga.