Redacción FOX Deportes
Bayern Munich recuperó a Jamal Musiala quien volvió al 100
Musiala entró de cambio al minuto 87 y dio una asistencia ante Leipzig
Jamal Musiala regresó este sábado a la actividad con Bayern Munich después de 196 días tras su impactante lesión del pasado 5 de julio de 2025 en los cuartos de final del Mundial de Clubes contra Paris Saint Germain y dio una asistencia en el triunfo ante RB Leipzig.
El futbolista, de 22 años e indiscutible en su selección, entró en el minuto 87 en sustitución de Serge Gnabry y un minuto después asistió para quinto gol de su equipo, anotado por Michael Olise.
Musiala se perdió un total de 27 partidos seguidos con su club por la fractura de peroné y dislocación de los ligamentos que sufrió en un choque con Gianluigi Donnarumma, entonces portero de PSG.
Bayern Munich reafirmó el liderato del conjunto ‘Bávaro’, con 50 puntos de 54 posibles y 11 de ventaja sobre Borussia Dortmund que es segundo lugar de la Bundesliga.
