Bayern Munich comenzará la Bundesliga como favorito

Oscar Sandoval

La Bundesliga inicia el próximo viernes y será Bayern Munich quien inaugure la temporada 2025/26, lo hará contra RB Leipzig que comienza un nuevo ciclo, al igual que Bayer Leverkusen y el futbol alemán busca un equipo que pueda pelear con el campeón por el título.

Leipzig, Leverkusen y Borussia Dortmund no atraviesan por su mejor momento y comenzarán el curso con los cuatro primeros puestos de la tabla como objetivo, para nadie es un secreto que el conjunto ‘Bávaro’ es el favorito, pero esta campaña parece que no tendrá rival.

La diferencia de presupuesto y plantilla entre el ‘Gigante de Baviera’ y el resto de clubes es amplia, por lo que mantener el ritmo del Bayern en una carrera de resistencia a 34 jornadas es complicado y casi todos terminan rindiéndose ante un equipo construido para pelear en Europa.

La lucha por los primeros puestos marcará el rumbo de la temporada y los involucrados intentarán llegar a las últimas jornadas cerca de los ‘Bávaros’ que certificaron el título la temporada anterior con una diferencia de 13 unidades.