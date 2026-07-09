Bayern Munich abrirá la temporada con la Supercopa Franz Beckenbauer

Oscar Sandoval

Bayern Munich volvió a los entrenamientos el pasado lunes y la ausencia de los internacionales es la novedad tras las vacaciones. Vincent Kompany puso manos a la obra y comenzó a preparar una nueva temporada. El primer reto será la Supercopa Franz Beckenbauer.

Bayern dominó el futbol alemán durante la campaña pasada al conquistar el doblete de Bundesliga y Copa de Alemania. El equipo de Kompany no encontró rival en ninguna de las dos competiciones y ahora buscará ampliar su hegemonía tras conquistar dos títulos consecutivos de liga y una Pokal.

El campeón enfrentará en la pretemporada a Wehen-Wiesbaden, Rottach-Egern, Jeju FC y Aston Villa antes de comenzar oficialmente la temporada el 22 de agosto con la supercopa ante Borussia Dortmund, en Berlín, donde buscará levantar el primer título del curso.

El debut del Bayern en la Bundesliga está programado para el 28 de agosto, cuando reciba al Stuttgart en el partido inaugural de la temporada 2026/27.