Bayer Leverkusen sueña con Europa a costa de Borussia Dortmund

Redacción FOX Deportes

Una derrota expresó de manera inequívoca que la competencia por el título de la Bundesliga, es imposible para Borussia Dortmund que perdió 1-0 ante Bayer Leverkusen y la distancia con Bayern Munich fue, es y será inalcanzable, solo es cuestión de tiempo para que el líder asegure el campeonato.

El revés de Dortmund lo destierra del liderato de forma inequívoca, pero la segunda plaza no corre ningún tipo de riesgo, siempre que no se deje ir de aquí al final ante la falta de expectativas; al contrario de Leverkusen que no sólo compite por alcanzar un lugar en la próxima Champions League, sino también en las semifinales de la Pokal.

El único gol del duelo fue de Robert Andrich, que simplemente probó suerte en el minuto 42. Un balón suelto fuera del área lo invitó a un control cómodo y un derechazo cruzado. Ni el mejor que habrá hecho en su carrera, ni el más potente, ni el más ajustado. Su recorrido, quizá la cantidad de jugadores interpuestos en el ángulo de visión del portero Gregor Kobel, lo transformó en el 0-1 cuando el descanso se intuía con el empate a cero.

Anotado el 0-1, Dortmund rebuscó el empate en el segundo tiempo. Un cabezazo de Guirassy remarcó sus intenciones, pero se fue demasiado alto. La repuesta de Patrick Schick la frustró Kobel, vencedor del duelo individual al que le faltó un remate más cruzado, más certero, porque lo estrelló directamente en la salida del guardameta.

No fueron capaces los locales de oponerse a la derrota, incluso con más ocasiones del Bayer Leverkusen, de nuevo frenado por otras dos paradas de Kobel. La mejor forma de enmendar el aparente error que le costó el 0-1 a su equipo, pero insuficiente para reponer todo lo perdido en aquel disparo de Andrich. Es una derrota definitiva para la Bundesliga que estaba perdida mucho tiempo antes.