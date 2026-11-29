Redacción FOX Deportes

Bayer Leverkusen dio un golpe de autoridad en la Bundesliga tras remontar y vencer 2-1 a Borussia Dortmund. Los goles de Patrik Schick y Ezequiel Fernández le dieron al conjunto de Carles Martínez su tercera victoria consecutiva para meterse de lleno en la pelea por el liderato.

Borussia Dortmund dejó escapar la oportunidad de ampliar a cuatro puntos su ventaja sobre Bayern Munich, que empató ante Hamburgo. El conjunto amarillo se mantiene en la cima, pero ahora con un solo punto de diferencia sobre el campeón y dos sobre Bayer Leverkusen, que comienza a ganar terreno en la lucha por el título.

Dortmund se adelantó a los ocho minutos con un gol de Felix Nmecha tras un robo de balón de Konstantinos Karetsas a Ezequiel Fernández, pero cedió la iniciativa y terminó sometido por el conjunto visitante. Gregor Kobel se convirtió en la figura de los locales al responder a los intentos de Nathan Tella, Ibrahim Maza, Patrik Schick, Afonso Moreira y Jarell Quansah durante la primera mitad.

La insistencia de Leverkusen aumentó después del descanso y encontró recompensa al minuto 69, cuando Patrik Schick igualó el marcador con un remate de cabeza tras un tiro de esquina ejecutado por Aleix García. Niko Kovac intentó cambiar la dinámica del encuentro con movimientos desde el banquillo, pero los visitantes tenían el control del partido.

Bayer Leverkusen consumó la remontada a diez minutos del final con una jugada colectiva que terminó con un centro de Nathan Tella desde la banda derecha y un remate de cabeza de Ezequiel Fernández. El argentino silenció el Signal Iduna Park y selló una victoria que puso al conjunto de Carles Martínez a dos puntos de la cima y encendió la lucha por el título de la Bundesliga.