Bayer Leverkusen sin problemas a cuartos de final de la Pokal

𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗧𝗜𝗠𝗘 ⏸️



GET IN!!!!! Into the 🎩 for the next round!🏆⚫️🔴



90+6' | 3-1 | #B04SCP | #Bayer04 #DFBPokal pic.twitter.com/vzb5Ev2qSI