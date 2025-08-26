Bayer Leverkusen, el lugar perfecto para Lucas Vásquez

Redacción FOX Deportes

El Bayer Leverkyusen le viene perfecto a Lucas Vázquez a estas alturas de su carrera, pues se trata de un nuevo reto, en un equipo con hambre, ambiciones y que buscará siempre la victoria en esta temporada.

"Estoy deseando continuar mi trayectoria en el Bayer Leverkusen, el club del que tanto me han hablado Xabi Alonso y mi compañero en Madrid, Dani Carvajal", dijo el lateral derecho español sobre su nuevo equipo.

El gallego de 34 años, quien lucirá el número 21 en la camiseta rojinegra, firmó con el club alemán por dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2027.

"Mis conversaciones con los responsables han confirmado lo que me habían contado: el Bayer Leverkusen está absolutamente orientado a la victoria, tiene hambre y está enfocado en los objetivos más ambiciosos. Esta actitud coincide con mis expectativas y estoy deseando luchar por nuevos éxitos con el Leverkusen", comentó en torno al equipo que dirige Erik ten Hag.

Mientras tanto, el director deportivo del club alemán Simon Rolfes Vázquez calificó al ganador de 23 títulos con el Real Madrid como " un jugador con muchísima experiencia" y que "ha ganado todo lo que se podía ganar con el Real Madrid en los últimos diez años".

"Tiene una gran técnica, es muy hábil tácticamente, un excelente creador de juego y estratega. Lucas tendrá una enorme influencia en nuestro juego gracias a su finura futbolística y su gran experiencia, se convertirá en un pilar de nuestro equipo", agrrgó.

Bayer Leverkusen, que el año pasado ganó su primer título de la Bundesliga de la mano de Xabi Alonso (ahora técnico del Real Madrid), inició la temporada de la liga alemana con derrota 2-1 ante Hoffenheim.