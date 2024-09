Una de las peleas entre mujeres más esperadas del año

El mundo del boxeo tendrá una de las peleas más esperadas del año cuando Sandy Ryan intente defender su título mundial de la Organización Mundial de Boxeo antes Mikaela Mayer.

La historia entre ambas peleadoras es añeja. Años antes, ambas boxeadoras eran compañeras , sin embargo, con el paso de los años, aquellas épocas doradas se fueron transformando y encrudeciendo.

146.8‼️ Tune in tomorrow night at 10:30pm ET live on ESPN #RyanMayer #andNEW 💥 pic.twitter.com/6GyKTlxC0J — Mikaela Mayer (@MikaelaMayer1) September 26, 2024

“Nos conocemos desde los amateur. Yo estaba en el equipo de Gran Bretaña, ella en el equipo de Estados Unidos, y solíamos hacer campamentos y sparrings. Siempre la he respetado como peleadora, y siempre lo he dicho. Pero ahora no la respeto como persona por la forma en que ha actuado antes de esta pelea”, detalló Ryan, quien ha sostenido diferentes cruces verbales con su excompañera.

Por su parte, Mikaela Mayer la falta de respeto hacia su examiga se generó por los manejos turbios que ella tuvo a la hora de conformar a su equipo de trabajo, algo que descolocó, desde el inicio, a la propia Mayer.

“Esto fue una bendición disfrazada. Honestamente, debería agradecerle a Sandy, porque tuve que redirigir todo, y siento que estoy en una mejor posición por eso. Tengo a Kofi Jantuah en mi esquina, y estoy muy feliz con eso. Dicen que no puedes aprender tanto a esta altura de tu carrera, pero eso no es cierto para mí. Siempre siento que estoy creciendo y mejorando”, sentenció.

En esa misma pelea, verán actividad Xander Zayas quien se enfrentará al peleador mexicano Damián Sosa , quienes intentarán dejar la colchoneta a buena temperatura para la batalla estelar de la noche.