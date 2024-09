Edgar Berlanga insiste: "Voy a noquear a 'Canelo' en el sexto round"

Edgar Berlanga está listo para hacer historia a pesar de tener todos los pronósticos en contra de cara a la pelea que sostendrá el próximo sábado ante Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

Durante su arribo a Las Vegas, sede de la próxima pelea, Edgar fue directo y aseguró que el próximo sábado brindará una auténtica guerra ante el multicampeón mexicano y reiteró que se llevará la victoria por nocaut en el sexto episodio, un pronóstico que hizo en exclusiva para Fox Deportes semanas atrás.

“Siempre he respetado a Canelo, pero este es mi momento. Él dice que me va a lastimar. Yo también lo voy a lastimar. Él me dio ocho rounds, yo le doy seis. Lo voy a noquear en el sexto round, lo prometo”, detalló un Berlanga que hizo su arribo con una máscara en la cara y acompañado de su equipo con banderas de Puerto Rico y cabezas de mono.

Por su parte, Saúl aseguró que no le preocupa en absoluto lo que diga Edgar y que no tendrá contemplaciones el próximo sábado sobre el ring del T-Mobile Arena.

“Es un peleador fuerte, joven, con energía, pero nada nuevo para mí. He peleado contra todos, con todos los estilos, más altos, más jóvenes, más viejos, No me preocupa en absoluto. Es fácil decirlo (que lo noqueará en el sexto round). Vamos a ver, vamos a ver. Yo lo voy a noquear en el octavo round o menos, ya veremos, pero sentirá algo muy diferente”, aseguró un sonriente multicampeón mexicano que vuelve a Las Vegas como favorito.

La pelea entre Canelo y Berlanga reaviva una rivalidad boxística que ha dejado batallas inolvidables entre México y Puerto Rico.