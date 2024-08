Edgar Berlanga regresa a 'Canelo' las ofensas rumbo al 14 de septiembre

El peleador boricua, Edgar Berlanga, tiene el carro en marcha y más que encendido para la pelea que sostendrá el próximo 14 de septiembre ante Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

En la última conferencia de prensa se vio a ambos boxeadores perderse el respeto en la parte final, en la que intercambiaron empujones y algunos insultos en la ciudad de Los Angeles.

Berlanga ha prometido hacerle pasar una mala noche a Saúl, a quien está dispuesto a demostrarle que en el pasado no ha enfrentado a un peleador boricua de sus características.

Se calentaron los ánimos entre 'Canelo' Álvarez y Edgar Berlanga

“Cotto ya estaba viejo, estaba quemado, porque él peleó con Margarito antes. Él no peleó con Cotto joven, fresco, ya tenía muchas guerras. También peleó con su hermano, pero nadie sabe quién es el hermano de Cotto y otros peleadores chiquitos. Yo soy grande, me gustan las guerras, me gusta pegar, tengo todo para ganar el próximo 14 de septiembre.

En la conferencia de prensa Saúl prometió que sería quien le diera a Berlanga la paliza de su vida a lo que Edgar ha revirado con un gancho verbal la hígado.

“Canelo es un pendejo, necesita gente para envalentonarse y tenga energía. Es un maricón y él va a coger (recibir) golpes fuertes y bofetadas, como él dice. Él se va a caer en el sexto round”, declaró para los micrófonos de Fox Deportes.

Edgar Berlanga expondrá su récord invicto el próximo 14 de septiembre en Las Vegas, mientras que Saúl Álvarez, pondrá sobre la mesa los títulos mundiales del Consejo Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo en la división de los supermedianos.