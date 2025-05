Un 'Canelo' decepcionante no enturbió el fin de semana boxístico mexicano

Para Sául ‘Canelo’ Álvarez, el negocio está hecho. El peleador mexicano regresará de Arabia Saudita con las bolsas llenas de dinero y con el título indiscutido en la división de los supermedianos que regresa a sus manos.

A la distancia poco importa que no haya dado espectáculo. Tampoco que haya sido la pelea más gris de su carrera en la que tiró la menor cantidad de golpes. Para el tapatío, la victoria es lo que cuenta y ahora solo queda pensar en Terence Crawford, el rival al que enfrentará en septiembre.

La exhibición de Saúl hizo cuestionar si el boxeo aún era un espectáculo pensado para la afición. Y la respuesta llegó a miles de kilómetros de distancia, en Las Vegas, Nevada, donde dos mexicanos sacaron la casta y se llevaron los aplausos en una función calendarizada para el domingo 4 de mayo.

Primero fue Rafael ‘El Divino’ Espinoza, quien logró su tercera defensa exitosa del título de la Organización Mundial de Boxeo luego de noquear en el séptimo asalto a Edward Vásquez en una destacada actuación donde fue de menos a más.

ONE BAD MAN 😮‍💨



Espinoza is a NIGHTMARE for the division. #InoueCardenas pic.twitter.com/nGMHE0kp0N