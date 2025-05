'Canelo' Álvarez y William Scull, en peso y listos para la batalla

Hiram Marín

El campeonato indiscutible de Peso Supermediano está en juego y Saúl 'Canelo' Álvarez y William Scull están listos para subirse al ring este sábado en Riad, Arabia Saudita, luego de vencer al enemigo común y dar el peso sin mayor problema.

Scull fue el primero en subir a la romana para registrar 166.1 libras (75.34 kilos), mientras que el tapatío, luego de un gran despliegue musical, dio 167.1 libras, (75.79 kilos), los dos por debajo del límite y con posibilidad de pelear por los cinturones.

'Canelo' sabe que quizá una desventaja al enfrentar a Scull pudiera ser la estatura, sin embargo, aseguró que se ha preparado y está listo para vencerlo sin importar que sea bastantes centímetros más alto que él.

"No me importa un carajo la altura. Para mí no importa el tamaño, cuando eres un buen peleador, eso no importa. Nunca me ha importado, lo he hecho con todos".

Esta será la primera vez que 'Canelo' pelea en otro país que no sea México o Estados Unidos.