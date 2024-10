Todo listo para la pelea más esperada de los semicompletos

Arabia Saudita está lista para regalar al mundo otra gran exhibición de boxeo, cuando en el ring se vean las caras dos de los mejores pugilistas del momento.

Artur Beterbiev y Dimitry Bivol protagonizarán un auténtico choque de trenes en la división de los supermedianos para determinar quién es el rey de esta categoría en la actualidad.

Es una pelea por demás esperada por el mundo, por los contendientes en la división y por aquellos, como Saúl Álvarez, que se han planteado incursionar en este peso.

La historia le tiene guardado un lugar muy especial al vencedor de este combate, pues se convertirá en campeón indiscutido de la división, algo que no sucede desde hace un cuarto de siglo, cuando Reggie Johnson elevó el puño en lo más alto.

Artur Beterbiev, quien es el único campeón con un porcentaje perfecto de nocaut en el mundo, sabe que no será un día de campo, pero que las estadísticas le dan la ventaja para el resultado final.

“Estoy listo para esta pelea. No pienso en ningún otro rival por ahora. Mi concentración está puesta en el Dimitry. Estoy preparado para dar una excelente pelea”, detalló el actual campeón de la Federación Internacional de Boxeo.

Por su parte Dimitry Bivol, quien ha negado a Sául Álvarez la pelea de revancha, se mostró agradecido por la oportunidad de medirse, realmente, a los mejores boxeadores del orbe.

“Así que eso me emociona más, no me pone nervioso. Y Artur es un gran campeón. Él tiene lo que quiero. Él tiene los cinturones. Y no se trata solo de los cinturones. Cuando veo sus habilidades, también quiero poner a prueba mis habilidades contra este increíble peleador”, sentenció.

La pelea, a realizarse en el Kingdom Arena de Riyadh, Arabia Saudita, está pactada a 12 asaltos y estará en juego el título indiscutido de la división