¿Se esfuma la revancha entre 'Canelo' Álvarez y Terence Crawford?

Redacción FOX Deportes

El entrenador de Terence Crawford, Brian McIntyre, descartó rotundamente una revancha contra 'Canelo' Álvarez tras la victoria de su pupilo el 13 de septiembre en Las Vegas.

McIntyre calificó la pelea como “unilateral” y afirmó que Canelo “no quiere más de eso”. Además, señaló que el mexicano “no tiene nada que ganar” en un segundo combate y que “todo lo que haga será visto como una excusa”.

🥊 BoMac on Canelo After Crawford Loss: 🥊



“Canelo has nothing to prove. Rest up, get back in the gym, and decide what you want to do. Your legacy is already cemented,” says trainer Brian ‘BoMac’ McIntyre.



With two fights left on his deal, could retirement be next? 👀#Canelo pic.twitter.com/h3tjNPF0EH — FTTV Boxing (@FTTVBoxing) September 21, 2025

El entrenador también expresó que Crawford se mantendrá en la división de supermedianos y que no tiene interés en regresar a las 154 libras. “Canelo no tendrá revancha.

Yo me mantengo en esta división y haré que lo que venga sea en 168”, afirmó McIntyre. Esta postura deja claro que el equipo de Crawford no considera necesario un segundo enfrentamiento.

La victoria de Terence Crawford sobre 'Canelo' Álvarez, cuadro por cuadro

Aunque Canelo mostró respeto por Crawford tras la derrota y dejó abierta la posibilidad de una revancha, McIntyre considera que la diferencia de nivel entre ambos es evidente. “No hay necesidad de una revancha. Crawford lo dominó de principio a fin”, concluyó el entrenador.

Con esta declaración, el equipo de Crawford cierra la puerta a una revancha inmediata, enfocándose en nuevas oportunidades en la división de 168 libras. La postura de McIntyre refleja la confianza del equipo en su campeón y su deseo de seguir avanzando en su carrera.