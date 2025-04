Ryan García, testigo de la noche más increíble de Hirving 'Chucky' Lozano

El delantero mexicano, Hirving Lozano, ha vivido una de las noches más importantes de su carrera en la victoria de San Diego FC por 3-0 sobre Seattle Sounders.

El ‘Chucky’ se estrenó finalmente como goleador en el futbol de los Estados Unidos y además, colaboró con los pases de gol para redondear la que fue la segunda victoria de la nueva franquicia de los Estados Unidos como locales en la presente temporada.

. @RyanGarcia in the house for @sandiegofc 🥊 pic.twitter.com/iTanABERfb

Además de los miles de aficionados que atestiguaron el acto, hubo un invitado especial que le dio color a la noche. Se trata de Ryan García, el boxeador norteamericano, quien estuvo repartiendo autógrafos y fotografías con la afición de San Diego.

**To the tune of Seven Nation Army**



𝙊𝙃𝙃𝙃𝙃𝙃𝙃𝙃𝙃𝙃𝙃𝙃𝙃𝙃𝙃𝙃𝙃



𝘾𝙃𝙐𝘾𝙆𝙔𝙔𝙔𝙔𝙔𝙔𝙔𝙔𝙔𝙔𝙔𝙔𝙔𝙔



𝙇𝙊𝙕𝘼𝙉𝙊𝙊𝙊𝙊𝙊𝙊𝙊𝙊𝙊𝙊𝙊𝙊 pic.twitter.com/cyNat97Z6r