¿Quién es Lamont Roach, el próximo rival de 'Pitbull' Cruz?

Héctor Cantú

El peleador mexicano, Isaac ‘Pitbull’ Cruz, sostendrá el próximo sábado una de las peleas más duras de su carrera, cuando se mida ante el estadounidense Lamont Roach Jr.

Isaac, quien estelarizará la cartelera del próximo sábado 6 de diciembre en la que será la búsqueda por el título interino de Peso Superligero, se medirá a un duro contendiente que podría propinarle la tercera derrota de su carrera.

Lamont Roach es un peleador duro con un estilo muy similar al que tiene Gervonta Davis, el hombre que derrotó por primera vez al nuevo ícono del boxeo mexicano.

Las siete peleas sin derrota a las que llegará a este enfrentamiento le dan la confianza que necesita para ajustarse sobre el cuadrilátero a lo que pueda mostrarle el propio Isaac.

En su más reciente combate, Roach logró el único empate de su carrera precisamente ante Gervonta Davis, un resultado que le deja en una posición de serio peligro para Cruz.

Los retos a los que tendrá que hacer frente Isaac Cruz será a lograr romper la distancia y el intentar cortar, constantemente, el ritmo de pelea que puede alcanzar Roach sobre el cuadrilátero.

Aunque sus números no le colocan como un noqueador naot, Roach sabe el arte de puntuar en el boxeo yu de paso lastimar a sus oponentes con su estilo preciso y perfecto al contragolpe.

Así lo demuestran las peleas que sostuvo ante rivales de renombre como Héctor Luis García, Jamel Herrig y el propio Gervonta.

Roach se ha declarado listo para la gran batalla ante Gervonta, una pelea que podría terminar por la vía del cloroformo y que, sobre todo, tiene asegurado un espectáculo inolvidable para los aficionados.