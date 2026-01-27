Para Mike Tyson el boxeo está muriendo

Redacción FOX Deportes

Mike Tyson volvió a encender el debate sobre el presente del boxeo al advertir que el deporte atraviesa una etapa crítica. El excampeón mundial considera que la falta de estructura y competencia ha debilitado la base. Sus reflexiones nacen de observar el panorama amateur actual. Desde ahí surge su impulso por intervenir de manera directa.

“Estaba viendo algunas peleas amateurs y me preguntaba: ‘No tenemos suficientes gimnasios de boxeo’”, dijo Tyson el viernes. Para él, el problema comienza en la formación y en la ausencia de espacios donde los jóvenes puedan desarrollarse. La reducción de torneos y fogueo limita el crecimiento real de los boxeadores. Esa carencia se refleja después en el nivel profesional.

The most important fight of my life isn’t in the ring.



I’m not fighting for a belt. I’m fighting for our health.



Processed foods are killing us. We have been lied to and we need to eat real food again. pic.twitter.com/vnxHoCqHTJ — Mike Tyson (@MikeTyson) February 6, 2026

Tyson comparó ese escenario con su propia etapa como amateur. “Antes, cuando yo peleaba, podía combatir en la feria estatal de Ohio. Luego iba a Colorado dos semanas después y peleaba en el torneo nacional”. Ese ritmo constante, explicó, fortalecía a los peleadores. “Eso es lo que necesitamos para competir con otros países. Necesitamos más competencia”.

De esa preocupación nace el Mike Tyson Invitational, un torneo que el propio exmonarca está promoviendo para revitalizar el boxeo amateur. El evento está diseñado como una plataforma de alto nivel competitivo, con peleas seleccionadas y visibilidad para nuevos talentos. Tyson busca recrear un sistema exigente y constante. La intención es reconstruir la base del deporte.

“Escuchen, el boxeo está muriendo, y eso es lo que me impulsa”, afirmó Tyson. También comparó el modelo actual con el de la UFC, donde el espectáculo y el rendimiento son clave. “Si alguien da una mala pelea, puede quedar fuera. Es entretenimiento”. Para Tyson, ese debe ser el criterio: o se ofrecen peleas emocionantes o no se participa.