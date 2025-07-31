Óscar Valdez regresa a la tierra que lo vio nacer

Héctor Cantú

El territorio mexicano estará de manteles largos cuando Óscar Valdez, uno de los íconos del boxeo de este país, vuelva a la tierra que lo vio nacer para su próximo combate.

Valdez y su equipo de promotoría han confirmado que el regreso del excampeón mundial será el próximo 6 de septiembre en Nogales, Sonora, para enfretarse a Richard Medina.

Los golpes del 'Vaquero' Navarrete que aniquilaron a Óscar Valdez

Ahora, con un nuevo equipo de trabajo en su esquina, Óscar Valdez intentará recuperar el camino que lo llevó a ser campeón mundial en la misma división Pluma, en la que ahora buscará salir con la mano en alto.

“Es un sueño hecho realidad pelear en Nogales. Siempre quise darle esta alegría a mi gente. Vamos con todo”, dijo Valdez.

Una dura lección para Óscar Valdez

Pero la tare no será del todo sencilla, pues frente a sí tendrá a Medina, un peleador con foja de 16 victorias, la mitad de ellas por nocaut y solo 3 derrotas. Oriundo de San Antonio, Texas, Medina intentará, además de brindar un buen espectáculo, ser el hombre que eche a perder la velada del sonorense.