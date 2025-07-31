Héctor Cantú
Óscar Valdez regresa a la tierra que lo vio nacer
Una vez que ha cambiado su equipo, el peleador mexicano confirma su próxima batalla
El territorio mexicano estará de manteles largos cuando Óscar Valdez, uno de los íconos del boxeo de este país, vuelva a la tierra que lo vio nacer para su próximo combate.
Valdez y su equipo de promotoría han confirmado que el regreso del excampeón mundial será el próximo 6 de septiembre en Nogales, Sonora, para enfretarse a Richard Medina.
Ahora, con un nuevo equipo de trabajo en su esquina, Óscar Valdez intentará recuperar el camino que lo llevó a ser campeón mundial en la misma división Pluma, en la que ahora buscará salir con la mano en alto.
“Es un sueño hecho realidad pelear en Nogales. Siempre quise darle esta alegría a mi gente. Vamos con todo”, dijo Valdez.
Pero la tare no será del todo sencilla, pues frente a sí tendrá a Medina, un peleador con foja de 16 victorias, la mitad de ellas por nocaut y solo 3 derrotas. Oriundo de San Antonio, Texas, Medina intentará, además de brindar un buen espectáculo, ser el hombre que eche a perder la velada del sonorense.
