Nocauts inolvidables que se dieron en el 2025

Héctor Cantú

El 2025 dejó grandes emociones sobre la lona, en especial peleas que terminaron por la vía del cloroformo de manera definitiva para ponerle sabor al año.

Aquí repasamos cuatro nocauts inolvidables que marcarán para siempre la actividad boxística del año que está por terminar

Edgar Berlanga vs. Hamzah Sheeraz

Una de las grandes sorpresas del año se dio en julio del 2025 con la escandalosa victoria del inglés Hanzah Sheeraz sobre el cubano Edgar Berlanga, quien sufrió la derrota más impactante de su carrera.

Con combinaciones precisas, Sheeraz demostró su velocidad, pero sobre todo el poder de sus puños, enviando a Berlanga a la lona en dos ocasiones en el cuarto episodio antes de fulminarlo en el quinto asalto

Esta fue la segunda pelea para Sheeraz en el año. En la primera ante Carlos Adames, la pelea se definió en empate.

Hamzah Sheeraz took Edgar Berlanga OUT ‼️



Ring III on DAZN 🥊 pic.twitter.com/MUHJS2T9Qx — Ring Magazine (@ringmagazine) July 13, 2025

Oleksander Usyk vs. Daniel Dubois

Una de las peleas más esperadas del año fue el combate de revancha entre Oleksander Usyk y Daniel Dubois, programada para julio del 2025.

El ucraniano, fiel a su estilo demoledor, terminó el legado del británico, quien sucumbio ante el poder de puños del ahora campeón reinante.

Un gancho de izquierda fue suficiente para que Usyk se llevara la victoria por la vía del nocaut en una de las imágenes más estremecedoras del año.

DylanPrince vs. Ckari Cani Mansilla

En mayo, el argentino Ckari Cani Mansilla terminó con el invicto del estadounidense Dylan Prince, con un nocaut descomunal.

El sudamericano, que había pasado momentos complicados sobre la lona antes de finalizar el combate, puso punto final a la pelea con un jab de derecha que encajó en el rostros de su rival para enviarlo a la lona.

HUGE UPSET KO‼️



Ckari Cani Mansilla KNOCKED OUT Dylan Price! 😱#XSeries21 | Live NOW on DAZN pic.twitter.com/0RVJIcEs7V — DAZN Combat Sports (@DAZNCombat) May 16, 2025

Argi Cortés vs. Yahir Frank

No puede haber año donde el boxeo mexicano no tenga un sitio entre lo más destacado del ciclo que está por terminar. En esta ocasión Argi Cortés se llevó los reflectores luego de vapulear a su connacional en lo que sería el nocaut más rápido del año y uno de los más brutales de la década.