Publicación: miércoles 24 de diciembre de 2025

Héctor Cantú

Naoya Inoue tiene todo bajo control ante David Picasso

El 'Monstruo' está preparado para la guerra mexicana

Por segunda vez en el año, Naoya Inoue el mejor peleador libra por libra del mundo, enfrentará a un púgil mexicano con el deseo de refrendar su título indiscutido en la división de los SUpergallos,

El japonés marcha como amplio favorito para llevarse la victoria en una pelea que se antoja de David contra Goliat. El mejor boxeador del orbe, frente a una de las grandes promesas del boxeo mexicano, quien tendrá un examen durísimo que a ojos de muchos, llega antes de tiempo.

La derrota de 'Canelo' y las otras peleas que pusieron sabor al boxeo en el 2025

10. Rafael ‘Divino’ Espinoza vs. Edward Vázquez. El mexicano retuvo su título mundial de la OMB para continuar siendo un referente del boxeo mexicano.
9. Naoya Inue vs. Alan David Picasso (27 de diciembre). El Monstruo a mantener su récord perfecto ante una de las promesas del boxeo mexicano.
8. José Armando Reséndiz vs. Caleb Plant (31 mayo) Derrotó a Caleb Plant para convertirse en campeón interino en la división de los supermedianos.
7. Chris Eubank vs. Conor Benn (26 abril). Victoria para Eubank por decisión unánime en un combate donde se tiraron más de 650 golpes entre ambos peleadores.
6. Rolly Romero vs. Ryan García (2 de mayo). No fue la mejor noche para García, quien cayó por decisión unánime y el título wélter de la AMB.
5. David Benavídez vs. David Morrel (1 febrero 2025). Benavídez se mantiene como uno de los mejores del orbe tras vencer por Decisión Unánime.
4. Isaac Pitbull Cruz vs. Lamont Roach (6 diciembre 2025) Una de las peleas más cerradas del año que terminó con un empate polémico. Se espera la revancha para 2026.
3. Inoue vs. Cardenas (mayo 2025). Una pelea que terminó el Monstruo de manera intempestiva para mantenerse invicto.
2. Dmitry Bivol vs. Artur Beterbiev (22 de febrero) La mejor pelea del año que terminó definiéndose por decisión mayoritaria.
1. Saúl ‘Alvarez vs. Terence Crawford (septiembre 15 2025). El mexicano fue destronado de manera contundente por el cubano, dando una de las grandes sorpresas del año.

Naoya, quien ha estudiado a Picasso, no ve grandes peligros en el pugilista de la Ciudad de México. Sin embargo, reconoce que la estirpe de los boxeadores mexicanos le suelen poner en predicamentos, como lo hizo Cárdenas.

“Picasso es un peleador que trabaja bien. No logro detectar en él armas dominantes que puedan hacerme daño, pero será un peleador que va a empujarme y a obligarme a dar lo mejor de mí. Los peleadores que e enfrentan suelen estar por encima de su nivel habitual”, detalló Inoue para la revista Ring Magazine.

El duro castigo que sufrió 'El Pantera' Nery ante Naoya Inoue

Además de los títulos, también estará en juego el invicto para ambos contendientes. Inoue, con marca de 31-0 y el mexicano con registros de 32-0.

Con este combate de altísimo calibre se cerrará el año 2025 de las grandes carteleras boxísticas del mundo, desde Arabia Saudita.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS