Naoya Inoue tiene todo bajo control ante David Picasso

Héctor Cantú

Por segunda vez en el año, Naoya Inoue el mejor peleador libra por libra del mundo, enfrentará a un púgil mexicano con el deseo de refrendar su título indiscutido en la división de los SUpergallos,

El japonés marcha como amplio favorito para llevarse la victoria en una pelea que se antoja de David contra Goliat. El mejor boxeador del orbe, frente a una de las grandes promesas del boxeo mexicano, quien tendrá un examen durísimo que a ojos de muchos, llega antes de tiempo.

Naoya, quien ha estudiado a Picasso, no ve grandes peligros en el pugilista de la Ciudad de México. Sin embargo, reconoce que la estirpe de los boxeadores mexicanos le suelen poner en predicamentos, como lo hizo Cárdenas.

“Picasso es un peleador que trabaja bien. No logro detectar en él armas dominantes que puedan hacerme daño, pero será un peleador que va a empujarme y a obligarme a dar lo mejor de mí. Los peleadores que e enfrentan suelen estar por encima de su nivel habitual”, detalló Inoue para la revista Ring Magazine.

Además de los títulos, también estará en juego el invicto para ambos contendientes. Inoue, con marca de 31-0 y el mexicano con registros de 32-0.

Con este combate de altísimo calibre se cerrará el año 2025 de las grandes carteleras boxísticas del mundo, desde Arabia Saudita.