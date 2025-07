México podría tener un nuevo campeón de boxeo este fin de semana

México podría tener un nuevo campeón mundial de boxeo en la figura de Jorge ‘Chino’ García, quien se enfrentará al puertorriqueño Zander Zayas.

La batalla, a realizarse en el Madison Square Garden, enfrentará a un peleador probado como Zayas, quien hasta el momento no ha perdido una sola batalla de las 21 que ha sostenido en su carrera profesional.

PUERTO RICO. MEXICO. WORLD 🏆@XanderZayas and ‘Chino’ Garcia face-off for the first time ahead of their title fight! pic.twitter.com/OwVzE1iP6L