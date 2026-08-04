La lista actualizada de boxeadores mexicanos campeones del mundo

Héctor Cantú

México ha vuelto a tocar la cima del boxeo mundial en la figura de William ‘Camarón’ Zepeda, quien ha inscrito su nombre en la lista dorada de actuales campeones del mundo.

Luego de vencer a Lamont Roach Jr para hacerse del título mundial en la división de los pesos ligeros por el Consejo Mundial de Boxeo, la lista subió a 9 actuales campeones mundiales mexicanos.

La división Gallo es la mejor representada con dos actuales campeones. Christian Medina, se ostenta como mandamás en la Organización Mundial de Boxeo y de José Salas Reyes por parte de la Federación Internacional de Boxeo.

The moments that made William “Camarón” Zepeda the new WBC Lightweight World Champion 🏆🇲🇽



Relive his title-winning performance in Las Vegas.#ZepedaRoach pic.twitter.com/OTtdWUtojW — World Boxing Council (@WBCBoxing) August 4, 2026

En la categoría de los Pluma, el boxeo mexicano tiene un futuro prometedor en los puños de Rafel ‘Divino’ Espinoza, quien ostenta la fajilla del Consejo Mundial de Boxeo.

Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete también destaca en este selecto grupo con sus dos faijllas en la división de los Superpluma. El mexiquense carga las coronas de la Federación Internacional de Boxeo y la de la Organización Mundial de Boxeo.

The moments that made William “Camarón” Zepeda the new WBC Lightweight World Champion 🏆🇲🇽



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Otro de los nombres reconocidos en la actualidad es el de Isaac ‘Pitbull’ Cruz, quien tiene en su poder el cetro mundial interino del Consejo Mundial de Boxeo en espera de poder ser unificado.

No podía quedar fuera Jamie Munguía, quien luego de un traspié volvió para recuperar el terreno perdido y mantenerse en la élite del boxeo mexicano.

La lista la completa David Benavidez, el actual campeón mexicoamericano de la Organización Mundial de Boxeo en la división Crucero.

En el segundo semestre del año, vendrán nuevas pruebas para los peleadores mexicanos que en la primera mitad del 2026 han tenido poca actividad. Se espera, sobre todo, la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien no figura en esta ocasión luego de perder sus cinturones ante Terence Crawford.