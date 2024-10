Julio César Chávez lo reconoce: El mejor boxeador del momento es 'Canelo' Álvarez

Julio César Chávez, considerado el mejor boxeador mexicano de la historia, aseguró este lunes que le gustaría que su compatriota Saúl ‘Canelo’ Álvarez tenga como siguiente rival a David Benavidez.



"Todos quieren la pelea con Benavidez, creo que tarde o temprano se va a hacer, pero no depende de mí. Como aficionado quisiera la de Benavidez", explicó ante medios de comunicación en un evento en Ciudad de México.

Chávez, un boxeador retirado campeón del mundo en tres divisiones diferentes, describió al ‘Canelo’, monarca por tres organismos en el peso supermediano, como “uno de los grandes peleadores de México”.



“‘Canelo’ es un gran peleador, es el mejor campeón mexicano que hay en la actualidad. Es mexicano y hay que apoyarlo. A mí me gusta cómo boxea, no puedo hablar mal de él, ha sido respetuoso conmigo y yo solo puedo hacer lo mismo; es uno de los más grandes peleadores de México”, añadió el pugilista que se retiró con un récord de 107 triunfos, 85 por nocaut, seis derrotas y dos empates.



El oriundo de Ciudad Obregón, en el norte de México, defendió a su hijo Omar, quien el sábado pasado fue acusado por su rival, el medallista olímpico Misael Rodríguez, de pasar el límite establecido de peso por la Comisión de Boxeo de Ciudad de México en el segundo pesaje, el día del combate.

Por ello, Rodríguez, ganador de la presea de bronce en Río de Janeiro 2016, no subió al ring en la pelea entre ambos, en la que no estaba en juego ningún título mundial.



“Se me hace una injusticia que la Comisión de Boxeo ponga cuatro kilos y medio de límite de rehidratación, Omar dio el peso que tenía que dar en la ceremonia de pesaje (pesaje que se realiza un día antes de la pelea). Omar y Misael firmaron un contrato en la que no estaba esa cláusula”, sentenció el ganador de fajines mundiales en los pesos superpluma, ligero y superligero.