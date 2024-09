'Canelo' Álvarez: "Me preparé para acabar a Berlanga en ocho rounds"

Ya todo está dicho para la pelea que sostendrán Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Edgar Berlanga el próximo sábado 14 de septiembre en Las Vegas, Nevada.

Durante la última conferencia de prensa, donde hubo poco intercambio de declaraciones picantes, Saúl Álvarez dejó en claro que está listo para noquear a Edgar y se ha preparado para dar cuenta del boricua en el octavo round o antes.

“Me preparé para acabarlo en ocho rounds. Ganar por nocaut siempre se siente fantástico, así que me he preparado para conseguirlo y celebrar como se debe. Yo nunca subestimo a nadie, pero he derrotado a todos mis rivales. Tengo talento, soy muy fuerte y sigo siendo el mejor”, dijo Saúl Álvarez durante su intervención.

El multicampeón mexicano también dedicó un espacio para mostrar su orgullo y el honor de poder pelear de nueva cuenta en la fiesta patria más importante de su país, algo que le sigue emocionando.

““Es un honor pelear en estos días, en la Independencia de México, me siento orgulloso de rpresentar a mi país y me siento orgulloso y especial. Siempre tomo mis peleas de manera muy seria sin importar quién es el rival. Esta no es la excepción, hice un gran campamento y estoy listo”, agregó el tapatío.

Por su parte, Edgar Berlanga aseguró que aunque todo mundo lo da como el perdedor de la pelea antes de que suene la campana, tiene las herramientas necesarias para dar la gran sorpresa y noquear a un ‘Canelo’ que nunca ha visitado la lona.

“Sé que todos están en mi contra y no me importa, yo sé que estoy listo para dar una gran pelea. Esto es boxeo, he noqueado a muchos. Todos somos susceptibles a ser noqueados y tengo inteligencia y poder, así que lo voy a noquear en el sexto episodio. Estoy listo para todo, para la guerra”, allanó un Berlanga confiado que dejó atrás el intercambio de insultos con su próximo rival.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Edgar Berlanga reavivarán una batalla antológica entre México y Puerto Rico en el boxeo internacional.