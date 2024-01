Julio César Chávez confirma la detención de su hijo en Estados Unidos

Julio César Chávez Jr. sigue sumido en una crisis personal que parece agravarse con el paso del tiempo, misma que ahora le habría llevado a la detención.

A través de una carta difundida por las redes sociales, Julio César Chávez, su padre, habría confirmado la detención del ‘Hijo de la Leyenda’ por la policía de Los Angeles, California.

“Desafortunadamente confirmo la noticia que se difundió. Mi hijo Julio César Chávez Jr. fue detenido y nos encontramos trabajando junto con sus abogados para resolver su situación jurídica", se detalla en el mensaje publicado.

El propio Chávez Jr. habría estado publicando videos en redes sociales donde se habría mostrado su notable estado de salud deteriorado.

"La verdad (mi hijo) sigue ofendiendo a su esposa y a mí con todas las pendejadas que dice. Mucha gente me pregunta por qué no lo ayudo, las leyes en Estados Unidos son muy diferentes y si voy por él me pueden meter a la cárcel y es como un secuestro", comentó en un vídeo en redes sociales en el que deseó feliz año nuevo a sus seguidores.

Para todo mexico pic.twitter.com/pvxKvuH1BZ — Julio César Chávez (@Jcchavez115) December 31, 2023

La agencia EFE reporta que una denuncia anónima habría derivado en la detención del pugilista, quien sería considerado un peligro para el resto de los vecinos ante una posible portación de arma de fuego.

En los últimos días, tanto padre como hijo, habrían confirmado un distanciamiento entre ambos debido al consumo de estupefacientes por el otrora boxeador profesional.