JC Chávez Jr. ya se encuentra fuera de la cárcel

Redacción FOX Deportes

El pugilista mexicano, Julio César Chávez Jr. salió del Centro Federal de Readaptación Social y ya se encuentra en su domicilio, según reveló el abogado del peleador, Rubén Fernando Benítez.

Chávez Jr. quien fue vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas, podrá seguir su proceso judicial desde su domicilio, luego de que así lo ratificara el juez Enrique Hernández Miranda.

El gesto más irrespetuoso de Jake Paul a JC Chávez Jr.

El equipo de defensa del pugilista confirmó en entrevista para el programa Ciro por la Mañana, que el llamado ‘Hijo de la Leyenda’, se recupera en su domicilio de todo el proceso legal que ha resultado un tanto traumático para el boxeador mexicano.

Fernando Benítez asegura que, después de la segunda audiencia realizada el sábado pasado, no hay elementos contundentes que condenen la culpabilidad de su cliente y las relaciones que podría tener el boxeador con organizaciones criminales.

“Hay una escucha (telefónica) de todo el material donde un individuo no identificado le dice a otro individuo no identificado que habían visto a mi cliente (Julio ‘N’) y hablan de él como podría hablar cualquier otro mexicano porque es un destacado deportista.”, detalló el abogado.

Asimismo, confirmó que Julio César Chávez Jr. buscará que su imagen sea reparada ante un proceso que, hasta ahora, no tiene argumentos sólidos para incriminarlo.

Julio César Chávez Jr. decepcionó ante Jake Paul

“Esto no se va a quedar así, una vez que el proceso concluya y se establezca su inculpabilidad, seguramente se querrá reivindicar y lavar su imagen y reputación y sería natural que quiera hacerlo”, agregó Rubén Fernando Benítez.

La siguiente audiencia de vinculación a proceso se dará en noviembre próximo y será en ese espacio cuando la Fiscalía muestre las pruebas por las que habría sido detenido el hijo de Julio César Chávez González.