Publicación: jueves 4 de septiembre de 2025

Héctor Cantú

Estas son las otras peleas de la fantástica velada del 'Canelo' vs. Crawford

Los otros platillos de la gran cartelera del mes patrio mexicano

La cuenta regresiva está a todo lo que da para la batalla que sostendrán Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford el próximo 13 de septiembre desde Las  Vegas, Nevada.

Y aunque el platillo principal resulta por demás interesante al confrontar al multicampeón mexicano ante un rival con una foja invicta, el resto de las peleas le dan sabor a una velada magnífica.

Entre las primeras batallas de la noche, destaca una nueva participación del mexicano Marco Verde, quien sostendrá su tercera pelea en el circuito profesional a 6 episodios ante el puertorriqueño Marcos-Osorio Betancourt, una pelea que intentará llevar a buen puerto para mejorar su palmarés.

Otra de las batallas a seguir de cerca es la que protagonizarán Callum Walsh y Fernando Vargas, quienes expondrán sus fojas invictas de 14 y 17 peleas, respectivamente en la división de los superwelter, una de las divisiones más ‘calientes’ del boxeo profesional.

Finalmente, la lona quedará más que caliente para ‘Canelo’ y Terence Crawford con el duelo por el título mundial interino, en la división de los supermedianos, entre Christian Mbilli y Lester Martínez.

Aunque esta será la única pelea por un título mundial de la noche antes de que Canelo y Crawford batallen por el título indiscutido, se espera que, bajo una nueva modaliad donde no habrá pago por evento, la pelea sea histórica.

