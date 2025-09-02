Estas son las otras peleas de la fantástica velada del 'Canelo' vs. Crawford

Héctor Cantú

La cuenta regresiva está a todo lo que da para la batalla que sostendrán Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford el próximo 13 de septiembre desde Las Vegas, Nevada.

Y aunque el platillo principal resulta por demás interesante al confrontar al multicampeón mexicano ante un rival con una foja invicta, el resto de las peleas le dan sabor a una velada magnífica.

Entre las primeras batallas de la noche, destaca una nueva participación del mexicano Marco Verde, quien sostendrá su tercera pelea en el circuito profesional a 6 episodios ante el puertorriqueño Marcos-Osorio Betancourt, una pelea que intentará llevar a buen puerto para mejorar su palmarés.

Otra de las batallas a seguir de cerca es la que protagonizarán Callum Walsh y Fernando Vargas, quienes expondrán sus fojas invictas de 14 y 17 peleas, respectivamente en la división de los superwelter, una de las divisiones más ‘calientes’ del boxeo profesional.

Finalmente, la lona quedará más que caliente para ‘Canelo’ y Terence Crawford con el duelo por el título mundial interino, en la división de los supermedianos, entre Christian Mbilli y Lester Martínez.

Aunque esta será la única pelea por un título mundial de la noche antes de que Canelo y Crawford batallen por el título indiscutido, se espera que, bajo una nueva modaliad donde no habrá pago por evento, la pelea sea histórica.