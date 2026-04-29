El boxeo despide a Eduardo Lamazón, comentarista insignia

Héctor Cantú

El boxeo mundial ha lamentado la partida de Eduardo Lamazón uno de los referentes de los micrófonos del deporte de los puños en las últimas décadas.

Lamazón, quien fue referee profesional, dedicó sus últimos años a analizar las grandes veladas mundiales para la televisión deportiva mexicana, donde hizo entrañable su estilo de dar las puntuaciones, round por round.

@lamazon_oficial mi querido amigo te voy a extrañar mucho fue un honor compartir contigo en esta vida te quiero que Dios te reciba hasta pronto pic.twitter.com/sjlMsVcnd9 — Julio César Chávez (@Jcchavez115) May 4, 2026

“En paz descanse Eduardo Lamazón. Llegó de Argentina para estar junto a mi papá (José Sulaimán) por 24 años como secretario ejecutivo del Consejo Mundial de Boxeo y fue parte de nuestra familia siempre. Dios lo tenga en su santa gloria”, escribió el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán.

Por su parte, la promotora Zanfer, también dedicó un mensaje de pésame para la familia y al mundo del boxeo en general.

“Con gran pesar y profunda tristeza, lamentamos la pérdida de nuestro querido Eduardo Lamazón. En nombre del equipo de Zanfer Boxing, expresamos nuestras más sinceras condolecnias y solidaridad con sus seres queridos por este momento tan difícil”.

Buenas tardes señores muy triste noticia; acaba de fallecer una enciclopedia del boxeo🥊 don Eduardo Lamazon gran analista, pero un mejor ser humano, Dios lo tenga en su santa gloria, mi más sentido pésame para su familia, de verdad lo siento mucho😢 de esas noticias que duelen. — Jorge Arce (@Eltraviesoarce5) May 4, 2026

Eduardo llegó proveniente de Argentina para trabajar de la mano en el Consejo Mundial de Boxeo bajo el liderazgo de José Sulaimán. Años después se convirtió en un referente de la televisión deportiva mexicana donde ya no pudo estar en la transmisión estelar del sábado pasado en la velada encabezada por ‘Zurdo’ Ramírez y David Benavídez.