El boxeador mexicano que en plena pelea pateó a su rival

Héctor Cantú

El boxeo mexicano ha quedado ensuciado por la actuación sobre el cuadrilátero de Ángel ‘Tashiro’ Fierro, quien en pleno combate, pateó a su rival.

Fue una pelea de toma y daca en la que ambos peleadores habían intentado demostrar el poder de sus puños en los primeros asaltos.

Cordero, de buenas hechuras, salió respondón ante Fierro, en una pelea que había quedado pactada a 10 asaltos y que, por la falta de profesionalismo del ‘Tashiro’ no completó la ruta.

El desagradable momento se dio apenas en el tercer asalto. La falta de presencia y dureza del tercero en la superficie en un intento de separarlos tras un ‘clinch’ permitió que Cordero tirara un golpe cuando Fierro tenía abajo la guardia.

Entonces, el ‘Tashiro’ perdió los estribos, arremetió con duros golpes contra su rival a pesar de las advertencias del réferi, y tiró una patada golpeando en la entrepierna al prospecto de Guadalajara, Jalisco.

Se descontrola la pelea "Tashiro" Fierro, hasta con patada a Cordero, siendo triunfo para Abraham Cordero en la función de BXSTRS pic.twitter.com/N3KOUbdYlS — Jorge Camacho Arias (@CamachoJorge23) October 5, 2025

De inmediato se decretó la derrota para Fierro por la vía de la descalificación y se espera que le caiga una dura sanción, además de que su imagen, como púgil profesional, queda mucho más ensuciada.

El 2025 se convierte así, en un año desastroso para Ángel Fierro. A la derrota ante Isaac Cruz en su primer combate se suma su baja para la pelea de revancha por problemas de salud y ahora esta descalificación en la que pintaba para ser una velada inolvidable en su casa y frente a su gente.