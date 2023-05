‘Canelo’, el nuevo JC Chávez del boxeo mexicano

Una de las fechas más significativas en la historia del boxeo mexicano se registró el 20 de febrero de 1993 es . Fue el día donde el gran, Julio César Chávez, deleitó a sus aficionados al pelear en un Estadio Azteca abarrotado ante el estadounidense y retador por el título, Greg Haugen.

Más de 130 mil personas se dieron cita en el Coloso de Santa Úrsula para apoyar a su campeón ante un Haugen que ensució la pelea desde el primer momento con descalificaciones hacia Julio y hacia la afición mexicana al asegurar que no tenía dinero para pagar un boleto.

La historia terminó muy rápido para el de las Barras y las Estrellas. Chávez se afianzó a la victroria en el quinto asalto por la vía del nocaut dejando a Haugen con el rostro desfigurado y sin cinturón.

Haugen no era ningún arrimado. Aunque no era de los peleadores más mediáticos de la época, en su andar profesional había enfrentado a grandes exponentes como Vinny Pazienza, Freddie Roach, Pernell Whitaker, Héctor Camacho y otros más.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez intentará emular lo que logró JC Chávez tres décadas atrás cuando se enfrente a Jhon Ryder en el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. En su primer experimento, 12 años atrás, las entrada a la Plaza México no fue la mejor. No pudo llenar el coso de insurgentes y debieron bajar a la afición para que en la transmisión televisiva no se vieran los huecos en el graderío.

Ahora, la situación es diferente. ‘Canelo’ llega a este pleito erigido como uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos y como campeón indiscutido de la división de los supermedianos. Además de que el arrastre y la comunión que tiene con la afición, es total.

El estado de Jalisco y el grupo de trabajo de Saúl ‘Canelo’ Álvarez regalaron 8 mil boletos para que verdaderos aficionados pudieran asistir a la velada.

Se espera que para el sábado 6 de mayo, ‘Canelo’ pueda convocar a más de 60 mil aficionados para verle enfrentar a John Ryder, un boxeador que con pocos reflectores llega con una seguidilla de cuatro victorias consecutivas a este compromiso.