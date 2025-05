¿Cabezazo o golpe descomunal? piden la revancha al 'Vaquero' Navarrete

La victoria de Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete por decisión técnica en e octavo asalto, tiene tintes de polémica que podrían llevar a ambos peleadores a protagonizar la revancha.

El réferi del combate optó por detener la pelea en la octava vuelta luego de una severa cortada que, a primera vista y bajo el ojo clínico del tercero sobre la superficie, fue provocada por un cabezazo accidental.

Punch or accidental head butt 👀



What do you think? pic.twitter.com/zdZP7xj0df