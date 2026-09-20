Brutal nocaut de Isaac 'Pitbull' Cruz para mantenerse como campeón mundial

Héctor Cantú

l boxeador mexicano Isaac ‘Pitbull’ Cruz se mantiene como campeón mundial interino superligero del Consejo Mundial de Boxeo después de noquear de manera espectacular a Nestor Bravo.

Bravo había prometido una guerra campal contra el ‘Pitbull’, una batalla de toma y daca que nunca llegó. En su lugar, el boricua recurrió constantemente a los amarres, que incluso terminaron por llevar al mexicano a la lona en una escena digna de lucha libre.

Pitbull vs Bravo was not exactly the cleanest boxing fight ?? pic.twitter.com/KSTfCwkHoY — Ring Magazine (@ringmagazine) September 20, 2026

Ante los constantes amarres de Bravo, era cuestión de tiempo para que el ‘Pitbull’ encontrara un golpe que finiquitara la historia. Y así llegó en el sexto asalto.

Cruz conectó un poderoso gancho de izquierda que impactó de lleno en el rostro de Bravo, quien cayó a la lona y ya no pudo recuperarse.

PITBULL STAMPS IT IN ROUND 6! ? Isaac "Pitbull" Cruz drops Nestor Bravo and closes the show! ???#PitbullBravo | Live NOW on DAZN pic.twitter.com/vSLmTv8bGB — Premier Boxing Champions (@premierboxing) September 20, 2026

“Peleamos con inteligencia. El aspecto mental me ayudó para mantenerme tranquilo cuando Bravo intentó sacarme de mi zona de confort. Me mantuve tranquilo y enfocado y eso marcó la diferencia al final”, detalló Cruz al finalizar la pelea.

El ‘Pitbull’ sumó así el nocaut número 19 de su carrera y dejó su foja en 29 victorias, tres derrotas y dos empates.