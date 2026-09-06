Aplastante victoria de Ryan García sobre Conor Benn

Redacción FOX Deportes

Ryan García selló un triunfo fulminante por nocaut técnico en el segundo round al conectar un devastador derechazo sobre Conor Benn que retumbó en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

Desde el primer asalto la contienda arrancó con un ritmo frenético e intercambios violentos donde el británico buscó presionar. Sin embargo, la precisión y la pegada del monarca terminaron imponiendo condiciones de manera dramática y definitiva muy temprano en el combate.

DOMINATION ‼️



Ryan Garcia knocks out Conor Benn in round two to defend his WBC welterweight title ?



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El desenlace ocurrió cuando García cazó a Benn con un volado de derecha directo a la mandíbula que mandó al retador a la lona de forma aparatosa. Pese a que Benn venció la cuenta del réferi Tom Taylor de milagro, se encontraba severamente lastimado y sin capacidad de respuesta. García se abalanzó con una metralla de golpes a dos manos contra las cuerdas, obligando al árbitro a detener la pelea para oficializar el nocaut.

Esta victoria le permitió a Ryan García concretar con éxito la primera defensa de su título mundial peso welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Además de afianzar su reinado en las 147 libras tras destronar a Mario Barrios, el estadounidense limpia su imagen de pasadas controversias y se consolida como una de las superestrellas más taquilleras del deporte. Su registro profesional se eleva a 26 victorias, abriéndole la puerta a grandes peleas de unificación.

MASSIVE RIGHT HAND BY RYAN GARCIA DROPS CONOR BENN



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Para Conor Benn, el resultado representa un trágico revés al sufrir la primera derrota por la vía rápida de su carrera en su debut titular. El británico no pudo emular la gesta de su padre Nigel Benn y conquistar la corona ecuménica de la división. El severo corte de peso que realizó para marcar las 147 libras por primera vez en años terminó pasándole factura, obligándolo ahora a reconstruir su camino tras este tropiezo.