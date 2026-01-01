Andy Ruiz y su última oportunidad para regresar a la élite

Héctor Cantú

Atrás quedaron los años de gloria para el boxeador mexicano Andy Ruiz, quien en 2019 dio una de las campanadas máximas de la historia reciente del boxeo tras arrebatarle los cinturones a Anthony Joshua.

Luego de la pelea de revancha, The Destroyer no volvió a ser el mismo. Su cambio de físico y de estilo de vida, le alejaron de su mejor versión boxística, con la que intentó volver, sin éxito, a ser de lo mejor en la división de los completos.

Apenas tres peleas en seis años. Una cifra que refleja la inconsistencia de Andy, quien logró imponerse a Chris Arreola y Luis Ortíz antes de empatar ante Jarrell Miller en su último combate.

De aquella pelea, Andy resultó lesionado de una mano y ahora se encuentra en proceso de recuperación. Su objetivo: volver a los encordados para el primer semestre del 2026 que recién inicia.

De nueva cuenta bajo el cobijo de Many Robles, el entrenador que llevara a Ruiz a lo más alto, el 2026 se perfila para ser la última oportunidad de que el primer campeón mexicano en la división de los pesados, pueda regresar a la élite del boxeo mundial.

Tiempos de decisiones valiosas en la esquina de Andy Ruiz, ya no hay más oportunidades en su futuro inmediato.